8 قتلى إثر هجوم بمسيرة على مخيم نازخين بإقليم تيجراي شمال إثيوبيا

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أفاد مصدر في منظمة إغاثية لوكالة "فرانس برس" بأن طائرة مسيّرة استهدفت مخيّما للنازحين في إقليم تيجراي شمالي إثيوبيا أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل.

ونفذت الضربة في مدينة شيرارو صباح الأحد، وفقا لموظف في منظمة إغاثية قال إن "ثمانية أشخاص من بينهم طفل قتلوا، وأصيب ستة آخرون بجروح خطيرة".

ويعيش في المخيم عشرات الآلاف من النازحين، غالبيتهم ممن شردتهم الحرب الأهلية الأخيرة.

وأكد شاهد وقوع الضربة، قائلا: "قتلت أم وأبناؤها الأربعة وحفيد لها، وثلاثة أشخاص آخرون". فيما لم تتوافر تفاصيل إضافية عن الحادث.

ويصعب التحقق من المعلومات ميدانيا، إذ يُمنع الصحافيون من التوجه إلى المناطق المتضررة، فيما تشهد الاتصالات اضطرابات كبيرة، وفق الوكالة.

واندلعت المعارك بين جبهة تحرير شعب تيغراي والقوات الفدرالية الإثيوبية في 23 سبتمبر، ما أثار مخاوف من عودة الحرب الأهلية المدمرة التي شهدتها البلاد بين عامي 2020 و2022، ومن اتساع نطاق النزاع إقليميا.

وأثارت المعارك مخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقا، خصوصا في حال انسحاب مقاتلي جبهة تحرير تيغراي عبر الحدود إلى إريتريا.