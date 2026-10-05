الرئيس السيسي: تجربة مصر وإسرائيل تؤكد أن السلام ليس حلما مستحيلا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية تظل الضمانة الوحيدة، لتحقيق السلام العادل والدائم، والاستقرار فى الشرق الأوسط.

جاء ذلك في كلمة وجهها للشعب المصري خلال اجتماع عقده مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات السادس من أكتوبر.

وأضاف: «أذكر الجميع بأن مصر وإسرائيل، خاضتا حروبا امتدت على مدار عقود، قبل أن تفتح شجاعة القيادة السياسية، وبُعد نظرها آنذاك، مدعومة بالوساطة الأمريكية، باب السلام وإنهاء العداء بين البلدين وهو ما يؤكد أن السلام ليس حلما مستحيلا، وإنما خيار واقعى قادر على إنهاء الصراعات، وتحقيق التعايش السلمى بين الشعوب».

وجدد التأكيد على رفض مصر التام لأى محاولات تستهدف تهجير الشعب الفلسطينى من أرضه، وأكد ضرورة التنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وعدم الالتفاف على تنفيذها وتجاهلها.

ونوه الرئيس السيسي بموقف مصر الثابت الداعم للحفاظ على وحدة وسيادة الدول العربية وسلامة أراضيها، ورفض أى مساس بمؤسساتها الوطنية.

وتابع: «أؤكد أن أمن دول الخليج العربى، يعتبر جزءا لا يتجزأ، من الأمن القومى المصرى، وأجدد إدانة مصر ورفضها القاطع، لأى اعتداءات تستهدف الدول العربية».

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة، فى الممرات البحرية الدولية.