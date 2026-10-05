السنغالي عيسى سي حكمًا لمباراة الزمالك والجيش الرواندي في إياب دوري الأبطال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم سنغالي لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الجيش الرواندي، في إياب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأسند «كاف» إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم يضم السنغالي عيسى سي حكمًا للساحة، ويعاونه جابريل كامارا مساعدًا أول، ونوها بانجورا مساعدًا ثانيًا، وداودا جاي حكمًا رابعًا.

واختار «كاف» السوداني محمد أحمد سليمان مراقبًا للمباراة، بينما يراقب الحكام المغربي يحيى حدقة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم السبت 24 أكتوبر على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويحل الزمالك ضيفًا على الجيش الرواندي في الخامسة مساء يوم 16 أكتوبر الجاري، على استاد «كيجالي أماهورو» في رواندا.