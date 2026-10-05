تحطم طائرة تابعة لسلاح الجو النيجيري وعلى متنها 32 شخصا

تحطمت طائرة تابعة لسلاح الجو النيجيري، الإثنين، في منطقة إجبكودا بولاية أوندو جنوبي البلاد، وعلى متنها 32 شخصًا، فيما بدأت السلطات عمليات البحث والإنقاذ.

وقال سلاح الجو النيجيري، في بيان، إنه فعّل عملية بحث وإنقاذ عقب تحطم طائرة من طراز «ATR-42» في منطقة إجبكودا، أثناء قيامها بمهمة روتينية من مدينة بنين إلى لاجوس.

وأوضح وزير الطيران وتطوير الفضاء النيجيري، فيستوس كيامو، أن مراقبي الحركة الجوية فقدوا الاتصال بالطائرة في نحو الساعة 9:13 صباحًا بالتوقيت المحلي، قبل أن تؤكد المعلومات لاحقًا تحطمها بالقرب من قاعدة بحرية في إغبكودا، مشيرًا إلى تحديد موقع حطامها.

وأضاف كيامو أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الطائرة كانت تقل 25 راكبًا و7 من أفراد الطاقم، بإجمالي 32 شخصًا، بينما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ بمشاركة الجهات المعنية وأجهزة الطوارئ.

ولم تعلن السلطات النيجيرية حتى الآن عن حصيلة الضحايا أو حالة الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة.