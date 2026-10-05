مسئول فرنسي: إصابة مراهق خلال احتجاجات طلابية في فرنسا

قال محافظ إقليم با دو كاليه الفرنسي، فرانسوا كزافييه ‌لاوش، إن مراهقا يبلغ من ​العمر 15 ​عاما فقد يده، ⁠اليوم الاثنين، ​في مدينة لانس ​شمال فرنسا خلال احتجاجات على تدهور ​أوضاع المدارس ​الفرنسية ونقص الكوادر التعليمية ‌فيها.

وذكرت ⁠صحيفة "لا فوا دي نور" الفرنسية أن المراهق ​فقد ​يده ⁠بعد أن التقط قنبلة ​صوتية أطلقتها ​الشرطة.

وقال ⁠لاوش إنه تم فتح تحقيق ⁠في ​الواقعة، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وفي وقت سابق، قال قائد شرطة باريس إن حركة الاحتجاج الطلابية التي انتشرت في أنحاء فرنسا أصبحت الآن "خارجة ​عن السيطرة" وحث المحتجين على العودة إلى الأساليب السلمية، ‌محذرا من أن السلطات سترد بحزم على أعمال العنف والتخريب.

واشتبكت شرطة مكافحة الشغب مع طلاب المدارس الثانوية في أنحاء فرنسا، يوم الجمعة، ودعت النقابات المعلمين ​إلى الإضراب في وقت تكافح فيه حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ​لاحتواء الاحتجاجات متزايدة العنف بسبب أوضاع الفصول الدراسية والتمويل.

ومنذ ⁠يوم الاثنين، اعتقلت السلطات نحو خمسة آلاف شخص، معظمهم من المراهقين، ​في أنحاء البلاد وأصيب العشرات بجروح.

وعبر الطلاب الذين يقيمون حواجز ⁠أمام ​المدارس الثانوية عن غضبهم من اكتظاظ ​الفصول الدراسية، والنقص المستمر في المعلمين، وتدهور حالة المباني، وأنحوا باللائمة في ذلك على نقص ​الاستثمار المستمر منذ سنوات.