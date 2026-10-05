أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية «إينا»، بأن البرلمان صادق اليوم الاثنين، على إعادة تعيين آبي أحمد، رئيسا لوزراء إثيوبيا.

وفي أكتوبر 2021، أدى آبي أحمد، اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء إثيوبيا لولاية ثانية، بعد فوزه بالانتخابات التي جرت في شهر يونيو 2021. ووقتها حقق حزب «الازدهار» الذي يقوده فوزًا ساحقًا في الانتخابات التشريعية.

ووسط ذلك، ينتظر أن يواجه أحمد في السنوات الخمس المقبلة ملفات ساخنة، من أبرزها ملف الحرب المتجددة في إقليم تيجراي، وخلافات ملف «سد النهضة»، وصراع الوصول لمنفذ بحري بعد فقده عقب استقلال إريتريا عام 1993.

كما ينتظر آبي أحمد تحولًا جديدًا غير مسبوق في تاريخ إثيوبيا، حيث يتجه البرلمان إلى مناقشة تحول البلاد من النظام البرلماني إلى الرئاسي، مع بدء جلساته أكتوبر الجاري.