السعودية وأمريكا تبحثان الأوضاع الإقليمية في ظل التصعيد في اليمن

بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز خلال لقائه في الرياض اليوم الاثنين، مع عضو لجنتي العلاقات الخارجية والاعتمادات في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور كريس مورفي والوفد المرافق له الأوضاع الإقليمية خاصة في ظل التصعيد في اليمن وأمن الملاحة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الاجتماع جاء في ظل تصعيد إقليمي ودولي بارز ومستجدات أمنية وعسكرية حساسة تشهدها المنطقة.

ويأتي اللقاء بالتزامن مع إعلان الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية، عن إطلاق عملية عسكرية واسعة ضد الحوثيين، وضغوط مستمرة لتأمين الممرات المائية الحيوية مثل باب المندب وبحر العرب.

كما يعقد اللقاء وسط ترقب في الأوساط السياسية الأمريكية داخل الكونجرس للتصويت المرتقب (قبل ديسمبر المقبل) على اتفاقية التعاون التكنولوجي في الطاقة النووية المشتركة بين الإدارة الأمريكية والمملكة العربية السعودية.

ويتقاطع الاجتماع مع حراك دفاعي مكثف للمملكة، شمل تفعيل اللجان السياسية والدفاعية لـ "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" التي تضم السعودية وباكستان وتركيا لمواجهة التهديدات الإقليمية.