قالت السلطات الرومانية، اليوم الاثنين، إن شخصين لقيا حتفهما وتم إنقاذ آخرين إثر اندلاع حريق على متن سفينة في البحر الأسود خارج المياه الإقليمية الرومانية، وألقت أوكرانيا باللوم على طائرتين مسيرتين روسيتين في الهجوم.

وذكرت وزارة الداخلية الرومانية أنه تم إنقاذ 11 من أفراد طاقم السفينة، مشيرة إلى أنها غرقت. وأفادت الهيئة البحرية في البلاد بأن الحادث تضمن اندلاع حريق على متن السفينة روياد مامادوف، وفق وكالة رويترز.

ولم تعلق رومانيا على سبب الحريق، لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال إنه نجم عن طائرتين مسيرتين روسيتين. وأكد مقتل شخص واحد في الحادث، مشيرا إلى أن مصير شخص ثان لا يزال مجهولا.

وكتب زيلينسكي على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "ضربة مروعة شنتها طائرتان مسيرتان روسيتان على سفينة مدنية في مياه محايدة كانت تحمل الذرة وتملكها تركيا. وكان على متنها مواطنون من أذربيجان والهند".

وأضاف: "حتى الآن، نعلم، للأسف، أن قبطان السفينة لقي حتفه. خالص التعازي. ولا تزال الجهود جارية لتحديد مصير شخص آخر. تم إنقاذ أحد عشر من أفراد الطاقم، أحدهم مصاب بجروح".

ولم يصدر تعليق بعد من السلطات الروسية. وكانت نشرة يومية سابقة صادرة عن وزارة الدفاع الروسية ذكرت أن روسيا قصفت سفينتي شحن.

وأفادت وسائل إعلام رومانية، في وقت سابق، بأن الحادث وقع بالقرب من منصة نفطية تديرها شركة الطاقة الرومانية أو.إم.في بتروم، التي أبلغت موقع (هوت نيوز دوت آر أو) بأن المنصة تعمل بشكل طبيعي.

ووفقا لموقع فيسيل فايندر دوت كوم، كانت السفينة التي ترفع علم سانت كيتس ونيفيس متجهة إلى رافينا في إيطاليا، وكان آخر ميناء توقفت فيه هو ميناء إزمايل الأوكراني.

وتشترك رومانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، في حدود برية بطول 614 كيلومترا مع أوكرانيا.

ومنذ اندلاع الحرب بين أوكرانيا وروسيا قبل أربع سنوات، شهدت رومانيا اختراق طائرات مسيرة روسية لمجالها الجوي، فضلا عن وجود ألغام عائمة في البحر الأسود في طرق رئيسية للتجارة والطاقة.