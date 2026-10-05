كشف المايسترو محمد الموجي، مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، عن التحديث الأخير لقائمة نجوم الدورة الـ34 من المهرجان، موضحًا تفاصيل الليلة الافتتاحية التي تحمل اسم الفنان هاني شاكر.

وقال الموجي، خلال لقائه مع الإعلامية سهير جودة في برنامج «الستات» عبر قناة «النهار»، إن الليلة الافتتاحية المخصصة لتكريم هاني شاكر سيقدمها شباب دار الأوبرا المصرية، إلى جانب الفنانة نادية مصطفى.

وأوضح أن قائمة المشاركين في المهرجان تضم عددًا من النجوم، من بينهم الفنان المغربي فؤاد زبادي، وغادة رجب، وخالد سليم، وحنين الشاطر، ونادية مصطفى.