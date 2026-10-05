تراجع فرص نجم الاتحاد في المشاركة أمام الهلال

كشفت تقارير صحفية عن تراجع فرص النيجيري جورج إيليخينيا، مهاجم اتحاد جدة، في المشاركة أمام الهلال في مباراة الكلاسيكو، المقرر إقامتها السبت المقبل ضمن الجولة الثامنة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية أن الألماني ينز فيسينج، المدير الفني لاتحاد جدة، ينتظر تقريرًا طبيًا جديدًا بشأن حالة إيليخينيا، من أجل تحديد مدى جاهزيته للعودة إلى التدريبات وإمكانية الاستعانة به أمام الهلال.

ويتابع الجهاز الفني حالة المهاجم النيجيري بالتنسيق مع الجهاز الطبي في النادي، الذي يتواصل بشكل مباشر مع الجهاز الطبي للمنتخب النيجيري، من أجل تحديد البرنامج المناسب للاعب، في ظل عدم تحديد موعد واضح لعودته إلى التدريبات.

وأشارت الصحيفة إلى أن حظوظ إيليخينيا في اللحاق بالكلاسيكو تبدو ضعيفة، خاصة مع استمرار عدم وضوح موعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وكان إيليخينيا قد تعرض لمشكلة بدنية خلال وجوده مع منتخب نيجيريا، قبل أن يشارك كبديل لمدة 15 دقيقة أمام غينيا بيساو، في المباراة التي انتهت بخسارة المنتخب النيجيري بثلاثة أهداف دون رد.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 18 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن اتحاد جدة صاحب المركز الثاني برصيد 17 نقطة.