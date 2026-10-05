145 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

اقتحم مستوطنون، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وسط تشديد الإجراءات العسكرية في محيط المسجد والبلدة القديمة.

وأوضحت مصادر مقدسية أن 145 مستوطنا اقتحموا باحات الأقصى من جهة "باب المغاربة" الخاضع لسيطرة الاحتلال الكاملة، وتجولوا فيها، تزامنًا مع تأدية طقوس تلمودية في الجهة الشرقية من المسجد، وفق وكالة سند.

وتأتي هذه الاقتحامات عقب تصعيد شهدته باحات المسجد الأقصى خلال الأعياد اليهودية، تخللته صلوات وطقوس تلمودية علنية، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، في إطار مساعٍ لفرض وقائع جديدة داخل المسجد وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه.

وكانت محافظة القدس قد أفادت بأن 11,409 مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى خلال موسم الأعياد اليهودية، منذ رأس السنة العبرية وحتى الأول من أكتوبر الجاري.

وبلغ عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد منذ بداية العام 52,277 مستوطناً، وفق معطيات المحافظة.

وشهدت الاقتحامات خلال الأيام الأخيرة أداء طقوس تلمودية، شملت الصلوات الجماعية والسجود والرقص والغناء والنفخ في البوق، إلى جانب إدخال أدوات وقرابين نباتية إلى باحات المسجد، وسط حماية شرطة الاحتلال.

وتحذر جهات فلسطينية وأردنية من أن استمرار هذه الممارسات يستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، ومحاولة فرض تقسيم زماني ومكاني فيه، مؤكدة أن المسجد بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين.