الرئيس السيسي: المخططات التي تستهدف النيل من استقرار مصر لم تتوقف

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه كان واجبًا على الدولة وقدرها ومسئوليتها الوطنية والتاريخية أن تواجه التحديات وتواصل مسيرة البناء والتقدم نحو مستقبل يليق بمصر وشعبها وتاريخها.

جاء ذلك في كلمة وجهها للشعب المصري خلال اجتماع عقده مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات السادس من أكتوبر.

وأضاف أن المنطقة تعصف بها الأزمات والاضطرابات، كما يشهد العالم تحولات متسارعة وتحديات غير مسبوقة عصفت بدول وأودت باستقرار أوطان وأدت إلى تشريد الملايين من الأبرياء.

وتابع: «الله سبحانه وتعالى حفظ مصر وشعبها بفضله وعنايته ثم بوعي الشعب المصري وتماسك جبهته الداخلية وتضحيات وبسالة قواته المسلحة وشرطته المدنية وجهود جميع مؤسسات الدولة المصرية».

وأكد أن التحديات لا تزال قائمة، وأن المخططات التي تستهدف النيل من استقرار مصر لم تتوقف، وتابع: "أقول لكم بكل ثقة واطمئنان إن الدولة المصرية قوية بمؤسساتها متماسكة بإرادة شعبها وقادرة على حماية أمنها القومي وصون مقدراتها والحفاظ على استقرارها».

واستكمل: «أنا على يقين راسخ بأن الله عزوجل يحفظ مصر ولن يستطيع أحد أن يمس أمنها أو ينتقص من مقدرات شعبها أو يفرض إرادته على هذا الوطن العظيم».