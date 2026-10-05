الرئيس السيسي: مصر ستواصل الدفاع عن حقوقها المائية بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن نهر النيل هو شريان الحياة لمصر وأساس وجودها عبر آلاف السنين.

جاء ذلك في كلمة وجهها للشعب المصري خلال اجتماع عقده مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات السادس من أكتوبر.

وأضاف أن حصة مصر المائية حق تاريخي وقانوني راسخ لا يقبل الانتقاص منه أو المساس به، مؤكدا أن مصر كما كانت دائمًا تمد يدها بالتعاون والتنمية المشتركة، مع أشقائها فى دول حوض النيل.

وشدد على أن مصر لن تسمح في الوقت نفسه، بأي إجراء يمس أمنها المائي، وستواصل الدفاع عن هذه الحقوق، بكل الوسائل التى يكفلها القانون الدولي.

وشدد الرئيس السيسي على أن القوات المسلحة المصرية تقف كما عهدها الشعب دائمًا، على أهبة الاستعداد للدفاع عن مصر ومقدراتها وأمنها القومي في كل زمان وتحت أي ظرف.

وتابع: «أؤكد أن شعب مصر العظيم الذى صنع ملحمة العبور وأبهر العالم بإرادته وصبره وقدرته على تجاوز التحديات قادر بإذن الله على مواصلة مسيرة البناء والتنمية وصناعة مستقبل؛ أكثر إشراقا وقوة وازدهارا لأبنائه وأحفاده».