روسيا تستضيف مشاورات بشأن أفغانستان

استضافت روسيا اليوم الاثنين جولة مشاورات بشأن أفغانستان، شملت وفدا من حكومة طالبان الحاكمة، بالإضافة إلى ممثلين من الصين والهند وإيران وباكستان ودول أخرى.

وهنأ وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف نظيره في حكومة طالبان أمير خان متقي على "الذكرى الخامسة لتحرر أفغانستان من قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو)".

وقال لافروف، "تعد 5 أعوام فترة قصيرة للتغلب على تداعيات عقود من الاحتلال، ولكن إنجازات حكومتكم واضحة ونحن نرحب بها". وأشاد بنجاحات طالبان في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية ومتطرفين آخرين وجهودها للقضاء على تهريب المخدرات.

ويذكر أن روسيا أصبحت في يوليو 2025 أول دولة تعترف بحكومة طالبان بعدما قامت بإزالتها من قائمة المنظمات المحظورة.

وأضاف لافروف "الروح القتالية وقوة الأفغان كسرت الآلة العسكرية للولايات المتحدة وحلفاء الناتو".

من جانبه أدان أمير خان متقي الهجمات الباكستانية التي أسفرت عن مقتل مدنيين أفغان، من بينهم نساء وأطفال، على حد قوله.

وقال وزير الخارجية في حكومة طالبان في إحاطة بعد المحادثات: "في جميع الهجمات أو القصف الذي نفذته باكستان، لا توجد حتى الآن أي أدلة على مقتل أي شخص يمثل خطراً عليهم (باكستان) أو على أي شخص آخر".

وأضاف زامير كابولوف مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أفغانستان، أن موسكو على استعداد للمساعدة في تخفيف التوترات بين أفغانستان وباكستان.

ويشار إلى أن القتال عبر الحدود بين أفغانستان وباكستان يتواصل منذ أشهر على الرغم من جهود الوساطة الدولية.