الجزائر تصدر أول أحكام بالإعدام في قضايا مخدرات

أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر أحكامًا بالإعدام بحق تسعة متهمين في قضايا اتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، في أول أحكام من هذا النوع تصدر استنادًا إلى التشريع الجزائري المعدل لمكافحة المخدرات.

وقال مجلس قضاء الجزائر في بيان إن الأحكام شملت ثلاثة متهمين حضوريا وستة آخرين غيابيا، في قضايا تتعلق بالاتجار في 113 كيلوجراما من مادة الكوكايين، إضافة إلى 25 ألف قرص مهلوس من مادة البريجابالين.

وتأتي الأحكام بعد دخول القانون رقم 25-03، المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، حيز التنفيذ.

ويشدد القانون العقوبات المقررة لعدد من الجرائم المرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وينص على عقوبة الإعدام في حالات محددة يحددها القانون.

وتعد الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر أول أحكام بالإعدام تعلن في قضايا مخدرات بموجب هذا الإطار التشريعي المشدد، بحسب بيان مجلس القضاء.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد حذر في تصريحات أمس مما وصفه بمحاولات لإغراق البلاد بالمخدرات، داعيا إلى تشديد التصدي للمتورطين في الاتجار بها.

كما قال مسئولون جزائريون إن مكافحة المخدرات أصبحت مرتبطة بصورة متزايدة بمسائل الأمن القومي وحماية الشباب، الذي تصفه السلطات بأنه القوة الحية للبلاد.