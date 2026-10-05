رئيسة وزراء إيطاليا تسجّل صوتها علامة تجارية خوفا من التزييف بالذكاء الاصطناعي

أظهرت سجلات اطلعت عليها «رويترز»، اليوم الاثنين، أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، تقدمت بطلب إلى مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية لتسجيل صوتها علامة تجارية، في خطوة جديدة تهدف إلى حماية نفسها من مقاطع التزييف العميق «ديب فيك» المولدة بالذكاء الاصطناعي.

ويتضمن الطلب، الذي يحمل تاريخ الخامس من أكتوبر، والمنشور على موقع مكتب الملكية الفكرية وأكده مكتب ميلوني، تسجيلا صوتيا مدته أربع ⁠ثوان تتكرر فيه مرتين عبارة «أنا جورجيا ميلوني» بالإيطالية.

وكان (إيو سونو جورجيا) «أنا جورجيا» عنوان سيرتها الذاتية الصادرة في عام 2021، والمستوحى من عبارة شهيرة قالتها ميلوني خلال تجمع سياسي في عام 2019، وتحولت لاحقا إلى مقطع موسيقي راقص.

وانتشرت خلال السنوات القليلة الماضية صور معدلة لميلوني على الإنترنت، وجرى تداول بعضها على أنها حقيقية، من بينها صورة تظهرها جالسة على سرير بملابس داخلية.

ونددت ميلوني بهذه المواد، معتبرة ⁠أنها جزء من جهود لنشر معلومات مضللة واستهداف الأفراد، ودعت المستخدمين إلى التحقق من المحتوى قبل مشاركته عبر الإنترنت.

وقالت إنها قادرة على الدفاع عن نفسها، لكن كثيرين غيرها لا يملكون هذه القدرة.

ولا يزال طلب ⁠التسجيل قيد الدراسة.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن الموافقة على الطلب، حتى إذا تمت، لن تمنع بحد ذاتها استخدام صوتها في مقاطع التزييف العميق المنتجة ⁠بالذكاء الاصطناعي، لكنها قد تخلق عقبات قانونية إضافية أمام من يسعون إلى تقليده.

وفي عام 2024، أقامت ميلوني دعوى مدنية ضد ⁠رجل من جزيرة سردينيا متهم بإنشاء ونشر صور إباحية مزيفة بتقنية التزييف العميق مستخدما وجهها، ولا تزال القضية منظورة أمام محكمة إيطالية.