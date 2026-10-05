سيطرت القوات الحكومية اليمنية، ممثلة في قوات درع الوطن وألوية العمالقة والمقاومة التهامية، مسنودين بالمقاومة الشعبية، اليوم الاثنين، على مدينة المخا غربي محافظة تعز بعد معارك عنيفة خاضتها مع الحوثيين.

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن «القوات تمكنت بإسناد جوي من السيطرة على مدينة المخا بعد مواجهات مع مليشيات الحوثي الارهابية التي كانت تسيطر على المدينة منذ مطلع سبتمبر المنصرم».

وأضاف أن المعارك التي درات في عدد من المواقع المحيطة بمدينة المخا استخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، وأسر عدد من عناصرها وفرار آخرين.

ولفت المصدر، إلى أن القوات تواصل ملاحقة العناصر الحوثية، وتمشيط المواقع والأحياء والمنشآت التي تم تحريرها وتأمينها من أي جيوب حوثية.

وبحسب الوكالة، تواصل القوات المسلحة اليمنية عملياتها العسكرية النوعية تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وانطلاق عملية "فجر اليمن"، لاستعادة مؤسسات الدولة، وتحرير العاصمة صنعاء، وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية.