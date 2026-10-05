نبيل فهمي يدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية السافرة لسيادة سوريا

أدان نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية السافرة والمتواصلة لحرمة حدود الدولة السورية، بما في ذلك استكمال العمل فيما يسمى بـ«خط سوفا 53»، في انتهاك صارخ لسيادة الجمهورية العربية السورية، وخرق فاضح للقانون الدولي ولاتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

وحذر الأمين العام من خطورة استمرار إسرائيل في ارتكاب هذه الانتهاكات الممنهجة والتوغلات المتكررة في عمق الأراضي السورية، مما يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والاستقرار في المنطقة، ويهدد بتوسيع جبهات الصراع.

وجدد فهمي المطالبة بضرورة تحمل مجلس الأمن مسئوليته، والعمل على كبح جماح إسرائيل، وإلزامها باحترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، والانسحاب الفوري من الأراضي السورية التي احتلتها بعد 8 ديسمبر 2024 ومن الجولان السوري المحتل، والتوقف عن ممارساتها الاستفزازية والعدوانية غير المقبولة، ومحاولاتها استغلال الظرف الدقيق الذي تمر به الدولة السورية للتوغل في أراضيها.