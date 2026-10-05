هبطت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 1.4 بالمئة، الاثنين، وسط مؤشرات على ارتفاع إمدادات النفط من الشرق الأوسط، واتفاق "مجموعة السبع" على إفراج منسق عن 100 مليون برميل من الاحتياطيات النفطية.

وبحلول الساعة 17:00 (ت.غ)، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى 100.8 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنحو 1 بالمئة إلى قرابة 90 دولارا للبرميل.

ورغم التراجع، لا تزال أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، وسط تداعيات الحرب الأمريكية على إيران المستمرة منذ فبراير 2026، ما ينعكس على أسعار الوقود في العديد من الدول ويزيد الضغوط التضخمية.

والجمعة، أعلن قادة "مجموعة السبع" الاتفاق على إفراج فوري ومنسق عن 100 مليون برميل من الاحتياطيات النفطية عبر وكالة الطاقة الدولية، ويمتد لأربعة أشهر، مع ضخ كميات كبيرة من الديزل خلال الأيام العشرين الأولى.

كما يأتي تراجع الأسعار وسط تحسن توقعات الإمدادات النفطية مع ارتفاع صادرات منطقة الشرق الأوسط.

وتشهد أسعار النفط تقلبات حادة منذ تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مخاوف من اضطراب إمدادات الطاقة عبر مضيقي هرمز وباب المندب.

وتتابع الأسواق تطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وانعكاساتها على إمدادات الطاقة ومستويات التضخم والسياسة النقدية الأمريكية.