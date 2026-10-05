تواصل دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور رضا الوكيل، احتفالاتها بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، حيث يحيي الدارسون بمركز تنمية المواهب، تحت إشراف مديره الفني الدكتور أسامة فصل، من ذوي القدرات الخاصة، تدريب وقيادة ميرفت فريد همام، حفلًا في الثامنة مساء الخميس 8 أكتوبر على المسرح المكشوف.

ويتضمن البرنامج مجموعة من الأغاني الوطنية الحماسية الشهيرة، منها: «كلنا جيش وشرطة»، «يحكى أن»، «جنودنا رجالة»، «تحيا مصر»، «مصر تتحدث عن نفسها»، «بلد التاريخ»، «طوبة فوق طوبة»، «راحة فين يا عروسة»، «سلم على مصر»، «بيسألوني مصر بالنسبة لك»، «تعظيم سلام»، «يا حبيبتي يا مصر»، «مصر يا أم الدنيا»، «حلفونا»، «فيها حاجة حلوة»، «أم البطل»، «حبك أصيل وكفاية»، «خدوا بالكو دي مصر»، «سلم ع الشهيد»، «بلادي اسلمي»، «سلام يا دفعة»، «وإنت ماشي في مصر سلم»، «هنحب مين غيرها»، «المصريين أهم»، و«حي على الفلاح».

ويشارك في أداء الأغاني كل من: أبو القاسم أحمد، بسمة ثابت، جاسمين طارق، محمد شعبان، فريدة إسلام، ريم هاني، أميرة محمد، هيلانة، بدوي سعيد، رؤى، عبد الرحمن، كنزي، لبنى، صفاء، منة محمد، نهى سيد، بشرى أحمد، كريم جابر، رؤى سامي، ماري مجدي، أصالة نصار، حنين سامح، فاطمة محمود، أميرة عزت، مهند عماد، عز الدين سامح، حسام محمد، ومريم طارق.

وتأتي الاحتفالية في إطار اهتمام وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية برعاية النابغين من ذوي القدرات الخاصة، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن مواهبهم، إلى جانب المشاركة في المناسبات الوطنية وترسيخ قيم الانتماء والوعي بتاريخ الوطن لدى الأجيال الجديدة.