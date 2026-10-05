وزير الخارجية يبحث مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تطوير برامجها وتعزيز دورها في إفريقيا

اجتمع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الاثنين، مع مجلس إدارة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، حيث تناول الاجتماع سبل تطوير عمل الوكالة وبرامجها وأنشطتها خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز دورها كإحدى الأدوات الرئيسية للدبلوماسية التنموية المصرية في دعم الدول الأفريقية، بما يعكس أولوية البعد الأفريقي في السياسة الخارجية المصرية ويسهم في دعم جهود التنمية وبناء القدرات بالقارة.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي شدد على أهمية مواصلة التوسع في برامج التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات في المجالات ذات الأولوية، لاسيما الصحة والتعليم وإدارة الموارد المائية والطاقة والكوادر الأمنية ومكافحة الإرهاب إلى جانب تكثيف إيفاد الخبراء والقوافل الطبية والفنية إلى الدول الأفريقية، مع تعزيز التنسيق مع الوزارات والجهات الوطنية المعنية.

كما أكد أهمية توسيع الشراكة مع القطاع الخاص، والعمل على ابتكار آليات تمويل جديدة للمشروعات التنموية المشتركة، بما يسهم في دعم خطط التنمية الوطنية وتعزيز التكامل الإقليمي.

واستعرض الاجتماع أولويات عمل الوكالة في المرحلة المقبلة، بما في ذلك توسيع نطاق التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية ومؤسسات التمويل، وتعظيم الاستفادة من الخبرات والإمكانات المصرية في تنفيذ مشروعات التنمية وبناء القدرات، فضلاً عن تطوير آليات متابعة وتقييم البرامج والمشروعات بما يضمن تحقيق أقصى استفادة منها وتعزيز أثرها التنموي واستدامتها.