حمدي فتحي يعود لتدريبات الوكرة بقناع طبي بعد جراحة الأنف

عاد حمدي فتحي، لاعب وسط الوكرة القطري، إلى التدريبات الجماعية لفريقه، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب خلال الفترة الماضية.

وظهر حمدي فتحي خلال المران الأخير للوكرة مرتديًا قناعًا واقيًا على مستوى الأنف، بعد خضوعه لتدخل جراحي إثر الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة السيلية في بطولة كأس قطر، قبل انطلاق فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وتأتي عودة اللاعب في الوقت الذي يستعد فيه الوكرة لمواجهة الغرافة، الخميس المقبل، على استاد خليفة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري القطري.

ولم يتحدد موقف اللاعب بعد من المشاركة أساسيًا خلال المباراة، علما بأن هذه الإصابة قد حرمت حمدي فتحي من الانضمام إلى صفوف منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

ويعد فتحي أحد العناصر الأساسية في تشكيل الوكرة، بعدما انضم إلى الفريق في صيف 2023 قادمًا من الأهلي، قبل أن يجدد النادي عقده ليستمر ضمن صفوفه حتى يونيو 2029.