تامر أمين يشيد بكلمة الرئيس باجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة: حكمة في اختيار التوقيت ومضمون الرسالة

قال الإعلامي تامر أمين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، حرص اليوم على وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة، تقديرًا لتضحياتهم واعترافًا بفضلهم، مضيفًا أن دماء الشهداء التي روت أرض الوطن كانت سببًا في أن يعيش المصريون اليوم في عزة وكرامة.

وتابع "أمين" عبر برنامجه "آخر النهار" على قناة النهار، اليوم الاثنين، أن الرئيس ترأس بعد ذلك اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتحدث عن قيمة نصر أكتوبر، وما قدمته القوات المسلحة المصرية في السادس من أكتوبر 1973، إلى جانب مساندة الشعب المصري والجبهة الداخلية للقوات المسلحة، وهو ما ساهم في صناعة “اللوحة الأكتوبرية العظيمة”.

وتوقف أمام حديث الرئيس عن الأوضاع المعيشية، مشيرًا إلى أن الرئيس قال بوضوح: “أعلم يقينًا أن الأعباء المعيشية تثقل كاهل الأسر المصرية، وأقدر صبركم وتحملكم”، معتبرًا أن هذه الرسالة تعكس إدراك الرئيس لمعاناة المواطنين، وبها حكمة في اختيار التوقيت والمضمون، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجهها الأسر المصرية.

ورأى أن المواطن في هذه الظروف يحتاج إلى من بشعر به ويقدر معاناته، إلى جانب الحديث عن الإجراءات التي يتم اتخاذها لمساعدته، منتقدًا طريقة تعامل بعض المسئولين مع المواطنين، قائلًا إن المسئول عندما يتحدث مع مواطن يواجه أعباء اقتصادية، لا يكون دائمًا الوقت مناسبًا للحديث عن إنجازات الوزارة، وإنما يحتاج المواطن أولًا إلى سماع رسالة تؤكد أن المسئول يشعر به ويعمل على ألا تستمر معاناته طويلًا.

وقال الرئيس: "أعلم يقينًا أن الأعباء المعيشية تثقل كاهل الأسر المصرية.. وأقدر صبركم وتحملكم وأقول لكم بكل وضوح وصراحة إن الدولة لم ترتضِ الاكتفاء بإدارة المشكلات المتراكمة عبر عقود طويلة دون حلها وإننا رفضنا هذا النهج واخترنا الطريق الأصعب والأشرف بأن نتحمل مسئولية الإصلاح وأن نواجه التحديات ونضع الحلول الجذرية له".

وجاء ذلك في كلمة وجهها الرئيس للشعب المصري خلال اجتماع عقده مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات السادس من أكتوبر.