السعودية: بذلنا جهدا لحل سياسي باليمن لكن الحوثيين اختاروا التصعيد

أدانت وزارة الخارجية السعودية، الاثنين، "استهداف الحوثيين للأعيان المدنية والأماكن المقدسة في المملكة"، وقالت إن الرياض بذلك جهودا حثيثة من أجل التوصل إلى حل سياسي في اليمن، لكن الجماعة "اختارت التصعيد".

جاء ذلك وفق بيان للوزارة، تزامنا مع ارتفاع وتيرة المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين، وسط تقدم للجيش اليمني.

وأعربت "عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف المدنيين والأعيان المدنية والاقتصادية في المملكة، واعتداءاتها السافرة والمتكررة تجاه أطهر بقاع الأرض (مكة المكرمة، والمدينة المنورة)، وكذلك ضد العاصمة الرياض، ومدن المملكة (أبها، وخميس مشيط، وجازان، ونجران، والطائف، وينبع)، إضافة إلى استهداف سفن المملكة في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب".

وإضافة إلى استهدافها سفنا سعودية، شنت جماعة الحوثي هجمات على مواقع في المملكة، بينها منشآت لإنتاج الطاقة، ما أسفر عن إصابة مدنيين وإلحاق أضرار مادية.

كما قالت السعودية إن الحوثيين استهدفوا مكة المكرمة والمدينة المنورة بصواريخ ومسيرات، وهو ما نفته الجماعة اليمنية.

** "الحوثيون اختاروا التصعيد"

في السياق، قالت الخارجية السعودية: "منذ انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية على الحكومة الشرعية اليمنية عام 2014، بذلت المملكة جهودا حثيثة ومتواصلة لدعم جهود التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن".

وأضافت أن "ميليشيا الحوثي الإرهابية وامتدادا لنهجها الرافض للسلام، اختارت بدلا من ذلك التصعيد العسكري المستمر، وجر اليمن والشعب اليمني الشقيق إلى مزيد من المعاناة الإنسانية والاقتصادية، خدمةً وتنفيذًا لأجندات خارجية".

وشددت على حقها "الأصيل في الدفاع عن أراضيها ومقدراتها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وفقًا للقوانين الدولية".

الخارجية السعودية جددت "دعمها السياسي والعسكري الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية والشعب اليمني الشقيق لإنهاء الانقلاب، واستعادة الدولة ومؤسساتها من ميليشيا الحوثي الإرهابية".

كما دعت "المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وتقديم الدعم الكامل للحكومة الشرعية اليمنية لمواجهة الميليشيا الحوثية الإرهابية، ووقف خطرها على اليمن والمنطقة والعالم".

بيان الخارجية السعودية يأتي بينما أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، الاثنين، انطلاق عملية عسكرية باسم "فجر اليمن" ضد الحوثيين بهدف "استعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء انقلاب" الحوثيين.

وعقب ذلك أعلن الجيش اليمني السيطرة على باب المندب، ومدينة المخا الاستراتيجية، وإحراز تقدم في الساحل الغربي، دون تعقيب فوري من الحوثيين.

وفي 20 يوليو الماضي، أعلنت جماعة الحوثي فرض حظر بحري على السعودية، ردًا على ما زعمت أنه حصار بحري وجوي سعودي على المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

ومنذ مارس 2015، تقود السعودية تحالفًا لدعم الحكومة الشرعية في اليمن، في مواجهة قوات الحوثيين، المتهمة بتلقي دعم إيراني، والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وعدة محافظات منذ سبتمبر 2014.