مستشار سابق لبايدن: الولايات المتحدة لم تتلق تحذيرات مسبقة بشأن هجوم 7 أكتوبر

قال بريت ماكجورك، الذي شغل منصب مبعوث إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن إلى الشرق الأوسط ومستشارا بارزا في شؤون المنطقة، إن الولايات المتحدة لم تكن على علم بتحذيرات مسبقة بشأن هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر.

وأوضح ماكجورك في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، أن المنظومة الأمريكية لم تكن تمتلك معلومات اعتُبرت تحذيرا أو مؤشرا على قرب وقوع الهجوم، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وقال ماكجورك في البداية إنه لم يسمع عن أي مكالمات أو تحذيرات من هذا النوع، قبل أن يضيف أنه تحقق من الأمر مع زملاء كان على اتصال وثيق بهم خلال الفترة التي سبقت الهجوم، وأنه لا يزال، بعد هذا التحقق، لا يعرف بوجود اتصالات نُقلت خلالها تحذيرات مسبقة إلى واشنطن بشأن هجوم حماس.

وتناول التقرير إمكانية أن تكون مثل هذه الاتصالات قد جرت دون علم ماكجورك، ونقل عن ريا هاروش نفيه لهذا الاحتمال.

كما أشار هاروش إلى أن ماكجورك لم يكتف بالقول إنه شخصيا "لم يسمع" عن تحذيرات من هذا النوع، بل أوضح أنه تحقق لاحقا من الأمر مع زملاء كان يعمل معهم بصورة وثيقة في المنطقة.

وتأتي تصريحات ماكجورك في أعقاب نفي سابق من مسؤولين آخرين لما تردد بشأن وجود تحذيرات مسبقة، ومن بينهم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج ووزير الخارجية الأميركي السابق أنتوني بلينكن.

وقال هاروش إن تصريحات ماكجورك تكتسب أهمية، بحسب رأيه، نظرا لقربه من الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، وكذلك لأنها جاءت في ظل فترة اتسمت بتوتر شديد في العلاقات بين إدارة بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووصلت خلالها الولايات المتحدة إلى فرض قيود محدودة على شحنات أسلحة إلى إسرائيل.