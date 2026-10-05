القبض على 11 طالبا متورطين في مشاجرة الحجارة بالمحلة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 11 طالبًا بعد تراشقهم بالحجارة في مشاجرة بين طرفين بمركز المحلة بمحافظة الغربية.

وذكرت الداخلية في بيان اليوم، أنها رصدت تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الصبية وتراشقهم بالحجارة في الغربية.

وأضافت أنه بفحص الواقعة تبين حدوث مشاجرة يوم 2 أكتوبر الجاري بدائرة المحلة، بين 6 طلاب، و5 طلاب آخرين، تعدوا خلالها على بعضهم بالتراشق بالحجارة لخلافات بين أحد أفراد الطرف الأول، وآخر من الطرف الثاني.

وتابعت بأن الأمن تمكن من ضبط طرفي المشاجرة الظاهرين بمقطع الفيديو، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.