ترامب يعتزم تخفيف القيود على استخدام نوع الديزل المعفى من الضرائب

قالت مصادر مطلعة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يستعد لتخفيف القيود المفروضة على استخدام نوع معفى من الضرائب من الديزل "السولار"، في أحدث تحرك من جانبه لخفض سعر هذا الوقود الأساسي قبل أسابيع قليلة من انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إنه من المتوقع الكشف عن خطة رفع القيود على استخدام ما يسمى بالديزل المصبوغ باللون الأحمر.

وأشارت بلومبرج إلى انه لم يتم توفير تفاصيل الخطة بالكامل، في حين ستسمح خطة إدارة ترامب بتوسيع نطاق استخدام الديزل المصبوغ باللون الأحمر الذي يقتصر استخدامه حاليا على المعدات التي لا تستخدم الطرق العامة وبخاصة المعدات الزراعية.

ونظرا لأن هذا النوع من الديزل معفى من الضرائب الاتحادية البالغة 24 سنتا لكل جالون، فمن المتوقع أن يؤدي السماح باستخدامه في المركبات المخصصة للطرق العامة دون غرامات إلى توفير ميزة ضريبية فعلية.

ورغم أن هذه الخطوة لن تخفض بشكل مباشر تكاليف التشغيل الخاصة بآلات الحصاد والجرارات وغيرها من المعدات الزراعية التي تعمل أصلا بالديزل الأحمر المعفى من الضرائب، فإنها قد تعتبر محاولة لخفض نفقات تشغيل شاحنات النقل الخفيفة (البيك أب) وغيرها من المركبات المستخدمة على الطرق.

ويشير تحرك إدارة ترامب إلى محاولتها الجديدة لخفض أسعار الديزل التي ارتفعت بشدة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والحرب الأمريكية الإيرانية، اللتين قلصتا القدرات التكريرية في مناطق الحرب وخفضت الإمدادات في السوق العالمية. وفي الولايات المتحدة ارتفع متوسط سعر جالون الديزل أمس إلى 32ر6 دولارا، وفقا لنادي السيارات الأمريكي (أيه.أيه.أيه).

ورغم انخفاضه عن مستواه القياسي البالغ 53ر6 دولارا للجالون، الذي سجله في الشهر الماضي، مازال المزارعون وسائقو الشاحنات وغيرهم من مستهلكي الديزل يدفعون سعر يعادل مرة ونصف المرة سعره قبل نشوب الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير الماضي، حيث كان سعر الديزل في الولايات المتحدة قبل نشوب الحرب حوالي 76ر3 دولارا للجالون.