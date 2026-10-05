 الإمارات تدين استكمال إسرائيل أعمال الحفر والتجريف داخل الأراضي السورية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الإمارات تدين استكمال إسرائيل أعمال الحفر والتجريف داخل الأراضي السورية

وكالة الأناضول للأنباء
وكالة الأناضول للأنباء
أبوظبي (د ب أ)
نشر في: الإثنين 5 أكتوبر 2026 - 11:48 م | آخر تحديث: الإثنين 5 أكتوبر 2026 - 11:48 م

أدانت دولة الإمارات استكمال قوات الاحتلال الإسرائيلي، أعمال الحفر والتجريف وإقامة التحصينات داخل أراضي سوريا، ضمن ما يسمى خط "سوفا 53"، مؤكدة رفضها التام لانتهاك سيادة سوريا وتهديد أمنها واستقرارها.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان اليوم الاثنين، أن "الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ولاتفاق فض الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974 الذي يتوجب على إسرائيل احترامه".

وشددت الوزارة على موقف الإمارات الثابت تجاه دعم استقرار سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري، ودعمها لكل المساعي التي تهدف إلى تحقيق تطلعاته إلى الأمن والسلام والحياة الكريمة، والتعايش السلمي والتنمية.

ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية، ووقف التصعيد وكل ما من شأنه زيادة التوتر في المنطقة وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.


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