تستعد منظومة القطار الكهربائي السريع في مصر لتقديم نموذج متكامل للنقل يجمع بين سرعة وكفاءة نقل الركاب ودعم حركة البضائع والتجارة، من خلال تشغيل مجموعة من القطارات والجرارات الحديثة على الشبكة، بما يعزز الربط بين المدن والمراكز العمرانية الرئيسية والموانئ والمناطق الصناعية.

وقالت الهيئة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم، إن قطارات Velaro التابعة لشركة «سيمنس» الألمانية تمثل تجربة جديدة لنقل الركاب على شبكة القطار الكهربائي السريع، من خلال توفير رحلات أسرع وأكثر راحة، وربط المدن الجديدة والمراكز العمرانية الرئيسية بشبكة نقل كهربائية حديثة ومستدامة.

وأضافت أن منظومة Velaro تعتمد على السرعات العالية لتقليل زمن الرحلات ورفع كفاءة التنقل بين المدن، إلى جانب توفير مستويات مرتفعة من الراحة والأمان، والاستفادة من تقنيات متطورة في تشغيل القطارات، منوهة إلى أن منظومة القطار الكهربائي السريع تستهدف توفير نقل مستدام وصديق للبيئة، من خلال الاعتماد على الجر الكهربائي بما يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية.

وأشارت هيئة الأنفاق إلى أن الاستفادة من شبكة القطار السريع لا تقتصر على نقل الركاب، إذ تعمل قطارات Desiro من ضمن المنظومة لخدمة الركاب وربط المدن، بالتزامن مع إتاحة استخدام الشبكة في نقل البضائع، لافتة إلى توفير وسيلة نقل للسلع والبضائع تتميز بسرعة التشغيل وكفاءة أعلى، إلى جانب خفض تكلفة التشغيل.

وأوضحت الهيئة أنه ولأول مرة تدخل جرارات Vectron شبكة المواصلات في مصر لنقل البضائع، بما يفتح مسارا جديدا لنقل السلع والخامات وربط الموانئ البحرية بالموانئ الجافة والمناطق الصناعية، منوها إلى أن تشغيل جرارات Vectron يستهدف دعم حركة التجارة المصرية والدولية، من خلال تحسين حركة البضائع بين الموانئ والمناطق الصناعية وتسهيل سلاسل الإمداد.

وتابعت أن الاعتماد على النقل الكهربائي في نقل البضائع يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة، إلى جانب توفير كفاءة تشغيلية أعلى ودعم حركة التجارة.