نجم الأهلي السابق: حسام حسن أخطأ في التعامل مع حمزة عبدالكريم

انتقد خالد جاد الله، نجم الأهلي السابق، طريقة تعامل حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، مع حمزة عبدالكريم عقب مباراة جنوب أفريقيا، مؤكدًا أن المدير الفني كان يجب أن يتعامل مع الموقف بصورة أكثر هدوءًا.

وقال جاد الله، في تصريحات عبر فضائية «سي بي سي»: «أعاتب حسام حسن على ما حصل بينه وبين حمزة عبدالكريم عقب مباراة جنوب أفريقيا، لأن المباراة انتهت، وكان عليه أن ينتظر إلى أن يدخل اللاعبون غرفة الملابس ويتحدث معه».

وأضاف: «حسام حسن له مطلق الحرية يلاعب مين أو مين يقعد، ومن وجهة نظري كان الأفضل أن يلعب حمزة عبدالكريم منذ بداية المباراة، ولا أعرف سبب عدم مشاركته وخوضه المباراة بدون مهاجم».

وتحدث نجم الأهلي السابق عن المحترفين، قائلًا: «كان من الأفضل مشاركة المحترفين الذين لم يشاركوا مع المنتخب من قبل، مثل عمر فايد، وإلا فما الداعي من استدعائه للمعسكر؟ هو لاعب مميز، ولو أخذ فرصة هيظهر بشكل كويس».

وتابع: «كنت أتمنى أن يتحلى حسام حسن بقدر من الدبلوماسية في المواقف التي يتعرض لها، وتصريحه عن محمد صلاح ومحمد الشناوي تسبب في أزمة داخل المنتخب».

كما انتقد جاد الله تعامل منتخب مصر مع الكرات الثابتة، قائلًا: «مينفعش منتخب بحجم مصر ما يكونش عنده استغلال للكرات الثابتة وتكون بهذا السوء، ولازم يكون هناك اهتمام بذلك».