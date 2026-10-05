 استجابة لشكاوى الأهالي.. حملة ترفع مخلفات فرز القمامة وتزيل إشغالات بحجر النواتية في الإسكندرية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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استجابة لشكاوى الأهالي.. حملة ترفع مخلفات فرز القمامة وتزيل إشغالات بحجر النواتية في الإسكندرية

هدى الساعاتي:
نشر في: الإثنين 5 أكتوبر 2026 - 11:42 م | آخر تحديث: الإثنين 5 أكتوبر 2026 - 11:42 م

استجابت محافظة الإسكندرية لشكاوى أهالي منطقة حجر النواتية – البر القبلي، بشأن تراكم مخلفات فرز القمامة وما تسببه من روائح كريهة ومظاهر غير لائقة، حيث وجه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم، بسرعة التعامل مع الشكوى ورفع المخلفات وإزالة مصادر التلوث والإشغالات بالمنطقة.

وبناءً على توجيهات المحافظ، نسقت الأجهزة التنفيذية بحي شرق مع شركة نهضة مصر، وتم تنفيذ حملة مكبرة بالمنطقة، أسفرت عن التحفظ على 2 تروسيكل، ورفع 15 جوالًا من مخلفات فرز القمامة، إلى جانب إزالة كشك خشبي مخالف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها.

وأكدت محافظة الإسكندرية استمرار الحملات والمتابعة الميدانية بمختلف المناطق، للتعامل الفوري مع الإشغالات والمخالفات ومصادر التلوث، حفاظًا على البيئة والصحة العامة والمظهر الحضاري، فضلًا عن سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها ميدانيًا.


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