باراماونت تبدأ تجهيز الموسم الخامس من Tulsa King لسيلفستر ستالون

أعلنت شركة باراماونت تعاقدها مع الفنان الأمريكي سيلفستر ستالون على موسم خامس من مسلسل التشويق والعصابات «Tulsa King» «ملك تولسا»، رغم عدم عرض الموسم الرابع حتى الآن.

وتم الاستقرار على الخط الرئيسي لسيناريو الموسم الخامس، والذي سوف يتطرق إلى الجذور الإجرامية لدوايت مانفريد، وكيف دخل عالم المافيا حتى وصل به الحال إلى السجن.

وكان سيلفستر ستالون قد أعلن عن عرض الموسم الرابع من المسلسل، بدءًا من يوم 16 أكتوبر المقبل عبر منصة Paramount TV، فيما تم الكشف عن البوستر الرسمي وكذلك التريلر الدعائي.

وينطلق الموسم الرابع مباشرة في أعقاب أحداث الموسم الثالث، الذي انتهى بتحول كبير في وضع دوايت وإمبراطوريته، والتي سيحاول تحويلها إلى نشاط شرعي، لكنه يصطدم بثلاث جبهات خطيرة، وهي سياسيون فاسدون، وأعداء خطرون، وخسارة شخصية قاسية له. ويتكون الموسم من 10 حلقات.

ويأتي عرض الموسم الرابع في هذا التوقيت بعد مرور عام كامل على انتهاء عرض الموسم الثالث، حيث انتهى في أواخر نوفمبر 2025، بعدما امتد على مدار 10 حلقات.