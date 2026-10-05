مدبولي: لولا مشروعات البنية الأساسية لما جاء المستثمرون وضخوا استثمارات في مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن القطاع الخاص هو الذي يجب أن يقود النمو.

وأضاف، في مقابلة خاصة مع شبكة «CNN الاقتصادية»: «في الفترة السابقة، تراجعت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية إلى 34% نتيجة الظروف التي مرت بها الدولة».

وأوضح أن الدولة أخذت على عاتقها أن تستثمر أكثر في مشروعات البنية الأساسية، مؤكدًا أنه يجتمع بصورة يومية مع المستثمرين والشركات، سواء المحلية أو الدولية، التي تستهدف تنفيذ مشروعات في مصر.

وتابع: «أول سؤال يسأله مسؤولو هذه الشركات: ما موقف البنية الأساسية في البلاد؟ ما موقف الكهرباء؟ ما موقف الغاز؟ ما موقف شبكة النقل؟ هل تتوفر موانئ وأرصفة تكفي حركة الملاحة من عدمه؟ ماذا عن حركة المطارات، وعن شبكة السكة الحديد لنقل البضائع؟ ماذا عن المياه والصرف الصحي والصرف الصناعي؟».

واستكمل: «بناءً على ذلك يتخذ المستثمرون القرار بشأن الاستثمار في الدولة من عدمه، وعندما يجدون دولة لا توجد بها بنية أساسية ولديها تحديات في هذا الأمر، سيكون قرارهم عدم الاستثمار في هذه الدولة».

ولفت إلى أن مسؤولي أي شركة دولية يتم لقاؤهم، يحرصون على التأكيد على أنهم جاؤوا للاستثمار في مصر لأنها نجحت في خلق بنية أساسية وشبكة لوجستية من موانئ ومطارات وشبكة نقل جماعي ونقل للبضائع، بما يبعث برسالة طمأنة بأن الاستثمارات التي تُضخ لـ20 أو 30 سنة مقبلة ستحقق عوائد في فترات لاحقة.

وأشار إلى تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات وإتاحة الأراضي المرفقة، مؤكدًا أنه بدون هذه المشروعات لما جاء المستثمرون وضخوا استثمارات في مصر.

وتابع: «المواطن اليوم أو الشباب ممكن يسأل: الكلام ده بينعكس عليه في إيه؟ بينعكس عليه في حجم فرص العمل التي يتم توفيرها».