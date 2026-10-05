رئيس جنوب أفريقيا يزور المتحف المصري الكبير وأهرامات الجيزة برفقة وزير السياحة والآثار

زار سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، اليوم، المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة، وذلك في إطار زيارته الرسمية الحالية إلى مصر، وكان في استقباله ومرافقته خلال الجولة شريف فتحي، وزير السياحة والآثار.

ورافق وزير السياحة والآثار رئيس جمهورية جنوب أفريقيا خلال جولته داخل المتحف المصري الكبير، بحضور الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، والسفير أحمد علي شريف، سفير مصر لدى جنوب أفريقيا.

وشملت الجولة الساحة الخارجية للمتحف، والبهو الرئيسي، والدَّرَج العظيم، وصولًا إلى قاعات الملك توت عنخ آمون، التي تعرض، للمرة الأولى، مقتنيات الملك الذهبي مجتمعة في مكان واحد، من خلال سيناريو عرض متحفي متكامل.

وخلال الجولة، توقف الرئيس سيريل رامافوزا أمام تمثال الملك رمسيس الثاني بالبهو الرئيسي، معربًا عن انبهاره بضخامة التمثال ودقة نحته، كما استوقفت اهتمامه المسلة المعلقة، إلى جانب عدد من مقتنيات الملك توت عنخ آمون، خاصة التوابيت والعجلات الحربية والدروع.

وأشاد رئيس جنوب أفريقيا بدقة صناعة هذه المقتنيات وروعة تنفيذها، وما تجسده من تقدم وإبداع بلغته الحضارة المصرية القديمة.

كما أعرب رامافوزا عن بالغ إعجابه بالمتحف المصري الكبير وما يضمه من مقتنيات أثرية فريدة، والتجربة المتحفية التي يقدمها، والتي تعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة وما حققه المصريون القدماء من إنجازات متميزة في مجالات العمارة والفنون والصناعة.

وأشاد كذلك بتميز سيناريو العرض المتحفي للقاعات، والجهود المبذولة في حفظ وصون التراث المصري وتقديمه بصورة تليق بقيمته الحضارية.

وفي ختام زيارته للمتحف المصري الكبير، دوّن رئيس جمهورية جنوب أفريقيا كلمة في دفتر الزيارات، أعرب خلالها عن امتنانه وتقديره للزيارة، وما تركته لديه من إعجاب وعمق لمعانيها، مؤكدًا أهميتها في تعزيز علاقات الشراكة بين مصر وجنوب أفريقيا.

كما اصطحب شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا في جولة بمنطقة أهرامات الجيزة، برفقة أشرف محي الدين، مدير عام آثار الجيزة.

وشملت الجولة زيارة الهرم الأكبر من الداخل، حيث أعرب رامافوزا عن انبهاره بعظمة البناء ودقة التصميم الهندسي الذي يجسد عبقرية المصريين القدماء.

واختتم رئيس جنوب أفريقيا زيارته لمنطقة الأهرامات عند تمثال أبو الهول، حيث أبدى اهتمامًا كبيرًا بتاريخ التمثال وطريقة نحته.