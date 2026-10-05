القوة المشتركة بالسودان تعلن السيطرة على بئر سليبة غرب دارفور

أعلنت القوة المشتركة للحركات المسلحة في السودان، الاثنين، بسط الجيش وقواتها السيطرة على منطقة "بئر سليبة" بولاية غرب دارفور غربي البلاد، بعد معارك مع "قوات الدعم السريع".

وتتكون القوة المشتركة التي تقاتل إلى جانب الجيش السوداني من حركات دارفور التي وقعت اتفاق سلام مع الخرطوم في جوبا 2020، وأبرزها حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان بقيادة حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوى.

وأفادت القوة في بيان، بأن قواتها وقوات الجيش خاضت صباح اليوم، "معارك ميدانية شرسة على محور بئر سليبة وأبو سروج، ضد مليشيا الدعم السريع".

وأضافت أن القوات "تمكنت من تدمير 7 عربات قتالية لمليشيا الدعم السريع، وقتل عدد كبير من عناصرها، وتحرير بئر سليبة، وإحكام انتشارها في المنطقة".

وأكدت أنها "مستمرة في أداء واجبها الوطني وحماية المواطنين، وتأمين المناطق، والتعامل مع أي تهديدات تستهدف أمن المواطنين".

وبث عناصر من الجيش والقوة المشتركة مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أعلنوا من خلالها بسط سيطرتهم على "بئر سليبة".

وتعد منطقة بئر سليبة ذات أهمية إستراتيجية، حيث تقع على المحور الشمالي المؤدي إلى مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، وتضم شبكة طرق حيوية.

وحتى الساعة 18:00 (ت.غ)، لم يصدر عن "قوات الدعم السريع" أي تعليق بشأن هذه التطورات.

وخلال أغسطس الماضي، شهدت بئر سليبة معارك عنيفة بين الجيش والقوات المشتركة من جهة، و"قوات الدعم السريع" من جهة أخرى، أدت إلى نزوح آلاف الأشخاص من المنطقة بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

ومن أصل 18 ولاية في البلاد، تسيطر "الدعم السريع" على ولايات دارفور الخمس غربا، باستثناء أجزاء من ولايتي شمال وغرب دارفور لا تزال تحت سيطرة الجيش، الذي يفرض نفوذه على معظم الولايات الـ 13 المتبقية، بما فيها العاصمة الخرطوم.

وتتفاقم المعاناة الإنسانية في السودان جراء حرب بين الجيش و"الدعم السريع" اندلعت منذ أبريل 2023 بسبب خلاف بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، ما تسبب بمقتل عشرات الآلاف ونزوح 13 مليون شخص.