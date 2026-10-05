مساعد وزير الدفاع اليمني: عملية فجر اليمن تستهدف إنهاء آثار 12 عاما من سيطرة الحوثيين

قال مساعد وزير الدفاع اليمني اللواء سمير الصبري، إنّ أبرز النقاط الرئيسية التي ينبغي للقوات المسلحة السيطرة عليها خلال الساعات المقبلة تتمثل في جميع التلال والتباب المحيطة، والعمل على تصفيتها وتمشيطها من بقايا مجموعات حوثية محدودة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية حبيبة عمر، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه العملية ربما تكون قد اكتملت بالفعل، لافتًا، إلى أن القوات المسلحة تسعى كذلك إلى السيطرة على منطقة جبل النار، التي كانت تمثل مركزًا للعمليات المشتركة قبل أن يسيطر عليها الحوثيون.

وأشار إلى التقدم في منطقة معسكر خالد باتجاه حيس ومنطقة الخوخة الاستراتيجية التي تضم ميناءً إضافيًا أو عسكريًا، ثم التوجه عبر خط الحديدة واستكمال الخط البحري المهم في هذا الشريط.

وأوضح أن القوات الحكومية تستخدم قدرات حديثة، من بينها المشاركة الفاعلة للأشقاء عبر سلاح الجو، إلى جانب سلاح الجو اليمني الذي دخل المعركة أخيرًا، وكذلك الطيران المسير.

وأوضح أن القوات المسلحة تستفيد أيضًا من الأسلحة والمعدات التي يتركها الحوثيون بكميات كبيرة، فضلًا عن الأسلحة الشخصية التابعة للقوات المسلحة، مؤكدًا أن معظم الأسلحة التي كانت بحوزة المجموعات الحوثية تُركت وأصبحت تحت سيطرة رجال وشباب القوات المسلحة.

وأشار مساعد وزير الدفاع اليمني إلى أن العزم والروح المعنوية، إلى جانب حديث رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن إطلاق عملية "فجر اليمن"، تمثل عوامل مهمة في المرحلة المقبلة، معربًا عن أمله في أن تكون هذه العملية فجرًا يزيل ظلام 12 عامًا من سيطرة الانقلابيين الحوثيين في اليمن.

وأوضح أن تلك السنوات شهدت معاناة الناس من الجوع والفقر وانعدام التنمية وضياع الدولة، إلى جانب الدخول في إشكاليات مع جميع الجيران.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس المجلس الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، انطلاق عملية «فجر اليمن»، قائلًا إنها تستهدف «استعادة مؤسسات الدولة، وتحرير العاصمة صنعاء، وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية»، مؤكدًا أن العملية تمضي بدعم القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية اليمنية ومساندة الأشقاء والأصدقاء.

فيما أفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن، الاثنين، مشاركة 100 طائرة مقاتلة في الساعات الأولى من عملية «فجر اليمن»، التي أطلقتها الحكومة اليمنية لاستعادة مؤسسات الدولة والأراضي الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية، مشيرًا إلى تدمير 324 هدفًا «عالي القيمة» منذ انطلاق العملية.