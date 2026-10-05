أمير قطر للعليمي: ندعم استقرار اليمن ووحدته وسيادته

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

جدد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الاثنين، دعم بلاده لجهود إحلال السلام والاستقرار في اليمن، والحفاظ على وحدته وسيادته وسلامة أراضيه.

جاء ذلك في رسالة جوابية تلقاها رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي من أمير قطر، بالتزامن مع انطلاق عملية "فجر اليمن" العسكرية ضد الحوثيين.

وجاءت رسالة الشيخ تميم ردا على رسالة سابقة للعليمي، تناولت العلاقات بين البلدين ومستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

وفي الرسالة، أكد أمير قطر وقوف بلاده إلى جانب اليمن، ودعمها المتواصل للجهود الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار فيه.

كما جدد دعم قطر لصون وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والتنمية.

وأعرب تميم عن اعتزازه بالروابط والعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين، مؤكدا حرص قطر على تعزيز تلك العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن العليمي انطلاق عملية عسكرية باسم "فجر اليمن" ضد الحوثيين بهدف "استعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء انقلاب" الحوثيين.

وأضاف العليمي أن القوات الحكومية، بمختلف تشكيلاتها وبدعم من حلفائها، ستمضي في العملية نحو "الحرية والسلام والاستقرار".

وتندرج هذه التطورات ضمن تصعيد عسكري بدأ في يوليو 2026، وهو الأوسع منذ هدوء نسبي شهده اليمن بفضل هدنة بدأت في أبريل 2022.

وفي سبتمبر الماضي، تسارعت وتيرة القتال، وسيطر الحوثيون آنذاك على مراكز حيوية بمحافظتي الحديدة وتعز، بينها مدينة المخا الاستراتيجية، وصولا إلى جزيرة ميون المطلة على مضيق باب المندب.

ويشهد اليمن حربا منذ أن سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية في مارس 2015، دعما للحكومة اليمنية.