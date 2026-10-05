مساعد وزير الدفاع اليمني: استعادة النقاط الحيوية تعيد الدولة إلى مضيق باب المندب

قال مساعد وزير الدفاع اليمني اللواء ركن سمير الصبري، إنّ أهمية النقاط التي استعادتها القوات المسلحة تكمن في أن الحوثيين ربما كانوا يراهنون على خنق مضيق باب المندب والعبث بحركة التجارة العالمية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية حبيبة عمر، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن العودة إلى المضيق تمثل عودة طبيعية للدولة من أجل الاستقرار وإنهاء بعبث الحوثيين بهذا المضيق الهام، الذي لا يؤثر على اليمن فقط وإنما على معظم الدول المشاطئة، بما فيها مصر.

وأوضح أن معسكر العمري وجميع التباب وسلسلة جبال كهبوب الحامية للمضيق كانت في طريقها إلى الاستعادة، بالتزامن مع التحرك باتجاه مدينة المخا.

وأشار إلى أن مدينة المخا من أخطر وأهم المناطق القريبة والمسيطرة على باب المندب، موضحًا أنها ميناء رئيسي للجمهورية اليمنية إلى جانب موانئ الحديدة وعدن وسيئون والمكلا.

وأكد أن السيطرة على مدينة المخا تعني السيطرة على حركة البحر الأحمر والحفاظ على حركة التجارة العالمية، وهو ما يجعلها منطقة بالغة الأهمية.

وأشار مساعد وزير الدفاع اليمني إلى أن القوات المسلحة كانت تتجه بعد ذلك نحو معسكر خالد بن الوليد، على أن يتم التحرك لاحقًا باتجاه الحديدة، مؤكدًا أن العمليات تأتي في إطار التحرك لاستعادة المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية وتأمين حركة الملاحة والتجارة عبر البحر الأحمر.