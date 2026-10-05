قال اللواء هشام الحلبي، المستشار بالأكاديمية العسكرية المصرية، إن الذكرى 53 لانتصارات أكتوبر تمثل أهمية للأجيال الحالية، مشيرًا إلى أن التحديات التي واجهت الدولة المصرية والمصريين بالكامل قبل عام 1973 كانت ضخمة، خاصة أن جزءًا عزيزًا من أرض الوطن، وهو سيناء، لم يكن تحت السيطرة المصرية.

وأضاف "الحلبي" عبر مداخلة هاتفية على القناة الأولى، اليوم الاثنين، أن السلاح الذي كان بحوزة القوات المسلحة لم يكن يمكنه القيام بعملية هجومية بهذا الشكل المحترف الذي نفذته القوات المسلحة، والظروف الإقليمية والدولية آنذاك لم تكن مساعدة لمصر، بل كان جزء منها ضدها.

ورأى أن التحديات التي كانت موجودة قبل حرب أكتوبر أكبر بكثير من الموجودة حاليًا، ومع ذلك لم تنكسر إرادة المصريين، مؤكدًا أن التحديات لا تنتهي أبدًا في حياة الأمم.

وأشار إلى أن المجتمع المصري، بما فيه المدنيون، واجه ظروفًا صعبة ومشكلات كثيرة قبل عام 1973، ومع ذلك استطاع الجيش والشعب المصري خوض حرب محترفة أشاد بها العالم وما زالت تُدرس حتى الآن، مؤكدًا أن “نقص الإمكانيات حافز للإبداع وليس معوقًا للنجاح”.

وتابع أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ترأسه لاجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة كانت قوية ولمست العديد من النقاط التي يجب وضعها أمام المصريين باستمرار، وفي مقدمتها قيمة التضحية والشهداء من المصريين عمومًا، ومن الجيش والشرطة على وجه الخصوص، وهذه التضحيات ساهمت في بقاء مصر دولة موحدة على مر السنين.

واستكمل أن التحديات لا تنتهي، وأن مصر تواجه حاليًا تحديات جديدة، مؤكدًا القدرة على التغلب عليها، خاصة في ظل ما يحدث في الإقليم، مضيفًا أن الرئيس لا ينسى في كلماته القضية الفلسطينية، واصفًا إياها بأنها قضية مصرية.

وأكد أن هذه الثوابت تمثل مبادئ قوية وواضحة لا تتغير في السياسة المصرية، مشيرًا إلى تأكيد الرئيس المستمر على الحقوق المصرية ودوائر الأمن القومي، وعدم التفريط فيها.

وألقى الرئيس كلمة وجهها للشعب المصري خلال اجتماع عقده مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الجديدة، بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات السادس من أكتوبر.