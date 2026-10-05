الشرطة الإسبانية تخلي مخيما للمهاجرين في سبتة

استكملت الشرطة الإسبانية، بمساعدة الجيش، إخلاء مخيم للمهاجرين في سبتة اليوم الاثنين.

وجاءت هذه الخطوة قبل ما يزيد قليلا عن أسبوع من الزيارة المقررة لملك وملكة إسبانيا إلى الجيب الإسباني في شمال إفريقيا.

وذكرت صحيفة الفارو المحلية أن جميع المهاجرين البالغ عددهم حوالي 3 آلاف مهاجر والذين كانوا يعيشون في ملاجئ مؤقتة على شاطئ ترامبولين منذ نهاية يوليو، تم إجلاؤهم من المنطقة.

في 30 و31 يوليو، قدرت الحكومة أن ما يصل إلى 80 ألف مهاجر وصلوا إلى سبتة من المغرب. وقد عاد معظمهم بعد ذلك، ولكن لا يزال الآلاف منهم في الجيب.

وكما حدث في اليوم السابق، تم نقل المهاجرين بالحافلة إلى معبر تاراخال الحدودي. وهناك، تم منحهم خيار العودة الطوعية إلى المغرب على الفور أو التسجيل حتى يمكن إيواؤهم في مخيم، وفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية الرسمية.

ويرفض العديد من المهاجرين التسجيل أو الذهاب إلى معسكرات الاستقبال لأنهم يخشون أن يتم ترحيلهم بسهولة أكبر إلى المغرب، الذي يعتبر بلدا آمنا.