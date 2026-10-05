زيلينسكي يتوقع إجراء مفاوضات لإنهاء الحرب خلال الشهر الجاري

على الرغم من الهجمات الروسية المكثفة على بلاده، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أمله في استئناف المحادثات بشأن إنهاء الحرب قريبا.

وقال في خطابه المسائي عبر الفيديو: "أتوقع أن ينجح الجانب الأمريكي في تنظيم اجتماع ثلاثي في أكتوبر". فريق التفاوض الأوكراني جاهز. وأضاف: "يجب أن تأتي هذه الرغبة الآن أيضا من روسيا".

وأضاف أن الدبلوماسية يجب أن تصبح الآن أولوية في روسيا أيضا. وأكد زيلينسكي: "حتى الآن، ركزوا بشكل حصري على الهجمات على أوكرانيا وزعزعة استقرار العلاقات في أوروبا".

وأضاف أن إحدى المهام المهمة للولايات المتحدة وجميع شركاء أوكرانيا الأقوياء هي إقناع روسيا باللجوء إلى الدبلوماسية "لاتخاذ خطوات ملموسة بدلا من اللجوء إلى القتل".

منذ شنت حربها ضد أوكرانيا، أشارت روسيا كثيرا إلى استعدادها للتفاوض في ظل ظروف معينة، لكنها تراجعت لاحقا عن هذا الموقف.

ومع ذلك، هناك شكوك جدية لدى كييف وحلفائها الغربيين والمراقبين حول رغبة موسكو الحقيقية في المشاركة في المحادثات.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من الشهر الجاري أن موسكو مستعدة للدخول في المفاوضات واختتامها في أقرب وقت ممكن.

وأضاف: "لكن بالطبع بشروط مقبولة أيضا بالنسبة للاتحاد الروسي وللشعب الروسي".