استنكر الكاتب الصحفي مصطفى بكري، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الأخيرة بشأن سيناء، مؤكدا أنها تعبر عن "العقلية الصهيونية الدينية المتطرفة".

وقال خلال برنامج "بالورقة والقلم" مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر "TeN"، إن هذا الفكر متواجد لدى نتنياهو والجميع وليس وزير المالية الإسرائيلي المتطرف وحده، مشيرا إلى أن تلك التصريحات تأتي بالتزامن مع ذكرى نصر السادس من أكتوبر عام 1973.

واستشهد بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "زي ما قال الرئيس السيسي أن اللي عملها قبل كده يقدر يعملها مرة ثانية وثالثة ورابعة".

وتابع: "لابد أن يفهم هذا المعتوه وغيره أن سيناء خط أحمر والحدود المصرية خط أحمر، ولا هو ولا غيره يقدر يتجاوزها"، مؤكدا أن مصر تمتلك جيشا قويا ومسلحا يحمي حدود الأمن القومي.

وتوقع "بكري" أن تكون الفترة المقبلة صعبة على الجميع، بعدما حشدت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 10 آلاف جندي من بينهم 3 آلاف جندي غادروا إلى إسرائيل، فضلا عن سحب العديد من طائراتها الموجودة في قاعدتها ببريطانيا.

ونوه أن أمريكا أرسلت حاملة الطائرات "فرانكلين روزفلت" إلى المنطقة لتصبح الحاملة الثالثة المتواجدة في الشرق الأوسط، مؤكدا أن المنطقة تواجه "خطرا حقيقيا" لا ينبغي الاستهانة به.

وأضاف أن الأمر في هذه المرة "خطير"، لافتا إلى عقد اجتماعات سرية في البنتاجون بحضور قادة أمريكيين، من بينهم وزير الحرب ورئيس الاستخبارات وفانس وغيرهم، تكشف عن "مخطط ضخم للمنطقة".