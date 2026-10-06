هاري كين يقترب من تمديد عقده مع بايرن ميونخ حتى 2029

اقترب الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، من توقيع عقد جديد مع النادي الألماني، بعد التطورات الإيجابية التي شهدتها المفاوضات بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة.

ووفقًا لشبكة «سكاي سبورتس ألمانيا»، شهدت مفاوضات تمديد عقد كين تقدمًا ملحوظًا، مع اقتراب النادي واللاعب من التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن استمراره مع الفريق لفترة أطول.

ويرتبط هاري كين حاليًا بعقد مع بايرن ميونخ حتى صيف 2027، إلا أن إدارة النادي تسعى للإبقاء عليه لسنوات إضافية، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها منذ انتقاله إلى الفريق.

وتسير المفاوضات بين الطرفين بشكل إيجابي، مع تبقي بعض التفاصيل التي يعمل النادي واللاعب على حسمها قبل الإعلان الرسمي عن تمديد العقد.

ومن المنتظر، حال اكتمال الاتفاق، أن يستمر هاري كين مع بايرن ميونخ حتى صيف 2029، ليواصل مسيرته مع الفريق الألماني خلال السنوات المقبلة.