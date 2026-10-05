مصطفى بكري: نحتاج إلى تماسك وطني في هذه اللحظة التاريخية الصعبة أكثر من أي وقت مضى

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه مجموعة من الثوابت الأساسية التي تعد بمثابة "دستور لإدارة الحكم" في الوقت الحالي.

وأضاف خلال برنامج "بالورقة والقلم" مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر "TeN"، أن هذه الثوابت تشمل اعتبار الأمن القومي المصري "خطا أحمر، والأمن المائي قضية وجود وليست قضية حياة فقط"، مع الالتزام بعدم التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة، والسعي الدؤوب لحل المشاكل بطرق سلمية، والتأكيد أن الأمن الخليجي والعربي جزء من الأمن القومي لمصر.

وأشار إلى تأكيد الرئيس السيسي أن مياه نهر النيل تعد خطا أحمر لا يجب تجاوزه ولا يمكن السماح لأي طرف بتخطيه أيا كان الأمر، بجانب التمسك بالقضية الفلسطينية بوصفها قضية العرب الأساسية، ورفض التهجير، مؤكدا أن صدور هذه الرسائل خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر 1973 يحمل دلالات هامة.

وأوضح أن فعاليات منتدى العلمين إفريقيا للأعمال، والقمة الرباعية التشاورية، أكدت جميعها على هذه المعاني، لافتا إلى أن "مصر أدارت أزمات كثيرة صعبة بحكمة وذكاء دون التفريط في ثوابتها".

واستشهد بـ "الضغوط الكثيرة التي تعرضت إلها من أجل التهجير، والتخلي عن القضية الفلسطينية، ووقف المساعدات"، مؤكدا أن كل ذلك لم يحدث.

وتابع: "الرئيس السيسي عندما تحدث عن منتدى مصر 2026، قال إنه يريد من الناس أن تقول آراءها بكل حرية وبكل صراحة مفيش حاجة نخبيها.. هذه الصراحة مهمة جدًا للتماسك الوطني، وأننا نسمع مشاكل الناس مهم جدًا للتماسك الوطني؛ ولذلك ونحن في هذه اللحظة التاريخية الصعبة نحتاج إلى تماسك وطني أكثر من أي لحظة سابقة".

ولفت إلى المنطقة تمر بـ "مرحلة بالغة الصعوبة والخطورة"، مشدا أن مصر "تظل بلدا آمنا ومستقرا رغم وجود مشاكل وأزمات"، مشيرا إلى حرص رئيس الجمهورية على التواصل مع المواطنين دون حواجز، والذي تجلى في لقائه مع العمد والمشايخ.