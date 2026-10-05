يستعد مهرجان «جيلنا»، المقام تحت رعاية المركز الكاثوليكي المصري للسينما، لانطلاق فعاليات دورته الثالثة، بعد أن عقدت لجنته العليا عدة اجتماعات لبحث الترتيبات النهائية للمسابقتين الخاصتين بالأفلام القصيرة والتصوير الفوتوغرافي، واللتين تحملان اسم الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة والموسيقار الراحل هاني شنودة.

كانت اللجنة العليا برئاسة الأب بطرس دانيال وعضوية كلا من: رفيق چورچ، وأسامة عيسى، ومجدي سامي، وميشيل ماهر، قد قررت تكريم بعض من رموز الفن والتصوير خلال حفل افتتاح الدورة الثالثة والذي سيقام يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، تحت شعار "الفن من أجل الحياة" لتشجيع الشباب على أهمية فكرة الإنسانية المشتركة، والمسئولية الفردية والجماعية تجاه المجتمع، والتوعية بمخاطر المشكلات النفسية، وريادة الأعمال.

ويكرم المهرجان بهذه الدورة هم: الفنانة نور، والفنانة دُرَة، والفنان محمد محمود، والفنانة سلمى أبو ضيف، والفنان مصطفى خاطر، والفنان ميشيل ميلاد، والفنان معتز هشام، والفنان موريس مودي، والمخرج شريف مندور والمصورين الصحفيين: محمد بكر، خالد الدسوقي.

وكانت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة لهذه الدورة برئاسة المخرج عادل الأعصر، وعضوية كلا من: الناقدة آمال عثمان، والفنانة سلوى محمد علي، والفنانة لقاء الخميسي، والفنان إسلام إبراهيم، والمونتيرة سارة عبد الله، والسيناريست أماني التونسي، ومدير التصوير بسام إبراهيم، قد اختتمت أعمالها بتحديد الفائزين بالجوائز المالية ودروع التميّز لهذه الدورة، حيث اختارت 6 فائزين من بين 28 فيلما قد تم اختيارها للمشاركة بالمسابقة من أصل 197 فيلما لمخرجين يمثلون 14 دولة، قد تقدّمت للمسابقة.

وكان تقدّم للمشاركة بهذه الدورة 36 مخرجا من خارج مصر حيث شارك من العراق 11 مخرجا، ومن تونس 4 مخرجين، و3 مخرجين من كلٍ من سوريا وفلسطين والجزائر، ومخرجين إثنين من كلِ من لبنان، والسودان، اليمن، إيران بالإضافة لمخرج واحد من كلٍ من المغرب، والمملكة العربية السعودية، موريتانيا، ليبيا، كما تنوعت الأفلام المُقدّمة ما بين الروائية والوثائقية والرسوم المتحركة والذكاء الاصطناعي.

أما لجنة تحكيم مسابقة التصوير الفوتوغرافي والتي تشكلت برئاسة أ.د. وائل عناني، وعضوية كلا من: أ.د. هشام مرعي، ومدير التصوير د. أيمن أبو المكارم، قد اختتمت أعمالها أيضاً بعد اختيار 40 مصورا للمنافسة على جوائز المهرجان واختيار ستة منهم على جوائز المسابقة المالية ودروع التميّز، والمشاركة بالمعرض الذي سيقام على هامش المسابقة بإجمالي 117 صورة فوتوغرافية حيث تقدم للمسابقة 73 مصورا قد تقدّموا للمسابقة، من 4 دول، منهم مصورين إثنين من فلسطين ومصور من الجزائر ومصور من السودان.

وستكون هناك فعاليات وعروض لبعض الأعمال المشاركة وندوات فنية على مدار يومي 8 - 9 أكتوبر، أما الحفل الختامي وإعلان وتوزيع الجوائز سيكون يوم 10 أكتوبر 2026 بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان بوسط البلد.