برلماني يمني: عملية فجر اليمن تشرق مع احتفال مصر بذكرى انتصارات 6 أكتوبر

قال لطفي النعمان عضو مجلس الشورى اليمني، إنّ "فجر اليمن" يشرق بالتزامن مع احتفال أبناء مصر بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن العملية التي بدأت تستهدف ميليشيا الحوثي التي ستخسر أوراقها بكل تأكيد، نتيجة رفض أغلبية المواطنين في اليمن مشروعها ولفظهم له.

وأوضح أنّ هناك تزامنًا بين هذه المناسبة وما جرى في أكتوبر 1973، عندما شاركت اليمن من خلال إغلاق باب المندب، وهو الأمر الذي حمده الرئيس الراحل أنور السادات للجمهورية اليمنية في الجنوب -آنذاك-، إلى جانب موقف الجمهورية العربية اليمنية في نصرة الجيش المصري خلال حربه ضد المحتل الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن هذه الحرب أنجزت سلامًا يعتز به اليمن ويباركه.

ولفت إلى أن اليمن يبارك كل الخطوات التي تبذلها القيادة المصرية حاليًا لتجنيب مصر الكثير من الويلات والكوارث، وكذلك مساعدتها لأشقائها العرب من خلال خبراتها وإسهامها المباشر في المساعي الرامية إلى تجنيب المنطقة مزيدًا من التصعيد، فضلًا عن التعاون في العديد من المجالات بين البلدين الشقيقين.

وأشار إلى التنسيق الحالي بين حكومات البلدان الأربعة في القرن الإفريقي، وتحديدًا في جيبوتي، إلى جانب مصر والمملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية.



وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس المجلس الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، انطلاق عملية «فجر اليمن»، قائلًا إنها تستهدف «استعادة مؤسسات الدولة، وتحرير العاصمة صنعاء، وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية»، مؤكدًا أن العملية تمضي بدعم القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية اليمنية ومساندة الأشقاء والأصدقاء.

فيما أفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن، الاثنين، مشاركة 100 طائرة مقاتلة في الساعات الأولى من عملية «فجر اليمن»، التي أطلقتها الحكومة اليمنية لاستعادة مؤسسات الدولة والأراضي الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية، مشيرًا إلى تدمير 324 هدفًا «عالي القيمة» منذ انطلاق العملية.