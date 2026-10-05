بلدية غزة: تعطل خط ميكروت يفاقم أزمة المياه في المدينة

أعلنت بلدية غزة، اليوم الاثنين، أن أزمة المياه التي تشهدها المدينة ناجمة عن استمرار تعطل خط مياه «ميكروت» المغذي للمدينة من الداخل منذ نحو أسبوع، في منطقة حي الشجاعية شرق غزة، ما أدى إلى انخفاض كبير في كميات المياه الواصلة إلى عدد من مناطق المدينة.

وأكدت البلدية، في بيان، أنها تواصل جهودها بالتنسيق مع الجهات المختصة، والعمل على صيانة الخط وإصلاح الأضرار التي لحقت به، تمهيدًا لإعادة ضخ المياه واستعادة إمداداتها إلى المناطق المتأثرة في أقرب وقت ممكن، بحسب وكالة «سند».

وتأتي هذه الأزمات في البنى التحتية وخطوط الإمداد الحيوية في ظل الظروف الكارثية والدمار الواسع الذي لحق بشبكات المياه والصرف الصحي في قطاع غزة جراء حرب الإبادة والعدوان المستمر.

وتواجه بلدية غزة والبلديات المحلية تحديات بالغة القسوة في ظل شح الإمكانيات وانعدام قطع الغيار والوقود اللازم لتشغيل الآبار ومحطات الضخ، ما يضاعف من معاناة السكان الإنسانية والبيئية.

وفي يوليو الماضي، أعلنت بلدية غزة عن تعطل 70% من إمدادات المياه بالمدينة؛ جراء التدمير الإسرائيلي الممنهج لشبكات البنية التحتية، ومنعه المتواصل لإدخال الوقود والمستهلكات الفنية لآبار الضخ.

ويواجه أكثر من 75% من السكان انعدامًا حادًا في الأمن المائي، إذ تعيش معظم العائلات الآن على أقل من ستة لترات للفرد يوميًا، أي أقل من نصف الحد الأدنى للبقاء على قيد الحياة في حالات الطوارئ، البالغ 15 لترًا، وجزء ضئيل من الكمية المتاحة قبل النزاع، والتي كانت تبلغ حوالي 85 لترًا للفرد يوميًا، بحسب «ميرسي كوربس».

ويعيش أكثر من مليون نازح في قطاع غزة في خيام متهالكة، وتنام 5000 عائلة في العراء، بينما يتكدس 52000 شخص في ملاجئ مكتظة، حيث تزيد الحرارة الشديدة والظروف السيئة من مخاطر التعرض للبرد والظروف الصحية.