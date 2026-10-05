وزير الإعلام اليمني يحذر الحوثيين من تحويل القرى والمدارس إلى مواقع عسكرية

دعا وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، المشايخ والأعيان والوجهاء والشخصيات الاجتماعية والقبلية في مناطق سيطرة الحوثيين إلى «النأي بأبنائهم ومجتمعاتهم عنها، وعدم السماح لها باستخدامهم وقودًا لمعاركها».

وحذر الحوثيين من «تحويل القرى والمنازل والمدارس والمنشآت المدنية إلى مواقع عسكرية وتعريض حياة المواطنين للخطر»، وذلك حسبما أفادته قناة «الشرق» الإخبارية في نبأ عاجل لها، مساء الاثنين.

ودعا إلى التجاوب مع دعوة رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، للعودة الآمنة وإلقاء السلاح والابتعاد عن مواقع وتحشيدات المليشيا، قائلًا: «لا ينبغي للمغرر بهم التضحية بأنفسهم دفاعًا عن مشروع لا يخدم اليمن ولا مستقبل أبنائه».

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الاثنين، مشاركة 100 طائرة مقاتلة في الساعات الأولى من عملية «فجر اليمن»، التي أطلقتها الحكومة اليمنية لاستعادة مؤسسات الدولة والأراضي الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية، مشيرًا إلى تدمير 324 هدفًا «عالي القيمة» منذ انطلاق العملية.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، في منشورات على منصة «إكس»، إن التحالف ينفذ «إسنادًا جويًا لدعم القوات المسلحة اليمنية على الأرض وعلى مدار الساعة»، مضيفًا أن القوات الجوية تؤمّن الحماية لمضيق باب المندب، وأن «التعامل مع الأهداف المتحركة مستمر».

وأوضح المالكي أن «100 طائرة مقاتلة شاركت فجر اليوم في عملية فجر اليمن»، وأن العمليات أسفرت عن «تدمير 324 هدفًا عالي القيمة» منذ انطلاقها.

ويأتي دعم «التحالف» العسكري غداة إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كامل التراب الوطني، بعد ما وصفه بـ«استنفاد كل فرص التهدئة» واستمرار تهديد الميليشيات الحوثية لسيادة اليمن وأمن المواطنين وممرات الملاحة الدولية.

وأعلن العليمي، الاثنين، انطلاق عملية «فجر اليمن»، قائلًا إنها تستهدف «استعادة مؤسسات الدولة، وتحرير العاصمة صنعاء، وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية»، مؤكدًا أن العملية تمضي بدعم القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية اليمنية ومساندة الأشقاء والأصدقاء.