الصحفية الشيماء أحمد فاروق تحصل على الماجستير في النقد الفني بتقدير ممتاز من أكاديمية الفنون

حصلت الزميلة الشيماء أحمد فاروق، الصحفية بجريدة «الشروق»، على درجة الماجستير في النقد الفني من المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، بتقدير ممتاز، عن رسالتها بعنوان «خصائص القصة الصحفية الوثائقية.. نماذج مختارة من الأدب المصري والعالمي»، وذلك خلال مناقشة علنية أقيمت، أمس الأحد، بقاعة ثروت عكاشة بمقر أكاديمية الفنون.

وتناولت الرسالة، التي بحثت في أحد أشكال الكتابة التي تجمع بين الصحافة والأدب والتوثيق، كيفية معالجة الوقائع والأحداث الحقيقية باستخدام تقنيات وأدوات سردية وأدبية، مع الحفاظ على الارتباط بالمصادر والواقع.

وانطلقت الدراسة من إشكالية الحدود الفاصلة بين الصحافة والأدب، وتحديدًا الكتابة التي تستند إلى وقائع وشخصيات حقيقية، لكنها تستعين في الوقت نفسه بأدوات أدبية مثل بناء الشخصية والوصف والمشهد والحوار وتعدد مستويات السرد.

واختارت الباحثة نموذجين للدراسة، هما «في أثر عنايات الزيات» للكاتبة إيمان مرسال، و«بائع كتب في كابول» للكاتبة والصحفية النرويجية آسني سييرستاد، بهدف تحليل طرائق توظيف التقنيات السردية في تقديم المواد الواقعية، ورصد اختلافات موقع الراوي وبناء الشخصيات وتمثيل الواقع والعلاقة بين الكاتب والمادة التي يتناولها.

كما تناولت الدراسة تأثير تحولات ما بعد الحداثة في مفهوم النوع الأدبي، وما أتاحته من تداخل بين الصحافة والأدب والتوثيق والسيرة، إلى جانب توظيف النقد الثقافي في قراءة تمثيلات السلطة والمرأة والهوية والأنظمة الاجتماعية والثقافية داخل النصوص.

وتوقفت الرسالة كذلك عند موقع المؤلف في الكتابة الوثائقية، باعتباره ليس مجرد ناقل محايد للواقع، وإنما طرفًا يختار المادة وينظمها ويحدد زاوية النظر إليها، ثم يعيد تشكيلها فنيًا من خلال أدوات السرد.

وتوصلت الدراسة إلى أن القصة الصحفية الوثائقية تمثل مساحة للتفاعل بين الصحافة والأدب والتوثيق والسيرة، وأن قيمتها لا تقتصر على نقل المعلومات والوقائع، وإنما تمتد إلى الطريقة الفنية التي يعاد من خلالها بناء هذه الوقائع ومنحها دلالات أوسع.

وتشكلت لجنة المناقشة والحكم من حمدي النورج، أستاذ النقد وتحليل الخطاب ورئيس قسم النقد الأدبي بالمعهد العالي للنقد الفني، مشرفًا ومناقشًا، وشوكت المصري، أستاذ النقد ورئيس معهد النقد الفني بأكاديمية الفنون بالإسكندرية، مناقشًا، وثناء هاشم، أستاذ السيناريو ورئيس قسم السيناريو بمعهد السينما، مناقشًا ومقررًا.

وأشادت اللجنة بالجهد البحثي والمنهجية العلمية والتحليلية التي اتبعتها الباحثة، وانتهت بعد المداولة إلى منحها درجة الماجستير في النقد الفني بتقدير ممتاز.

وتتقدم أسرة «الشروق» للزميلة الشيماء أحمد فاروق بخالص التهنئة، متمنية لها مزيدًا من النجاح والتوفيق في مسيرتها الصحفية والأكاديمية.