شوقي غريب يمثل مصر في ورشة «فيفا» لتطوير كرة القدم

يتوجه شوقي غريب، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم ، والدكتور جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين وصلاح علي، مدير إدارة مسابقات الناشئين، إلى تونس غدًا الثلاثاء، للمشاركة في ورشة عمل ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتونس، لمناقشة تطوير كرة القدم بمشاركة المديرين الفنيين للاتحادات الكروية الأفريقية.

وتقام الورشة، في الفترة من 6 إلي 11 أكتوبر الحالي، وتشهد مناقشة أحدث المستجدات والتطورات في كرة القدم، إلى جانب استعراض آليات تطوير العمل الفني داخل الاتحادات، والاستفادة من التجارب الحديثة في إدارة وتطوير اللعبة.

كما تتطرق المناقشات إلى سبل الربط بين المسابقات المحلية والمسابقات الدولية، بما يسهم في تحقيق مزيد من التنسيق والتكامل بين مختلف مستويات كرة القدم، بالإضافة إلى بحث آليات تنظيم العمل والتعاون بين المديرين الفنيين للاتحادات الأفريقية.